En çok o bankalar veriyor. Promosyon ödemelerinde artış yaşandı Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu. Milyonlarca emekli maaşlarının yanı sıra promosyon ve bayram ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyor. Yıl içinde alınan ödemeler neticesinde vatandaşlar derin nefes alıyor. Emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon ödemeleri bankalara göre farklılık gösterebiliyor. 500-600 ve 750 TL'yi bulan ödemelerin yanında 2.000 TL'ye kadar çıkan bankalarda bulunuyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorgulamayı sürdürüyor.