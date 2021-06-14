14 Haziran 2021, Pazartesi
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En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...
Emekliler maaşlarına aldıkları zamlar ile çeşitli ödemeler alabiliyor. Promosyon ve bayram ikramiyeleri alan emeklilerin yüzleri gülüyor. Yeni yılda maaşlara uygulanan zamla birlikte diğer ödemelerde de artış yaşandı. Bankaların son dakika güncellediği promosyon ödemeleri emeklileri mutlu ediyor. Yaklaşık 2.000 TL'yi bulan ödemeler olacak. Maaşını uygun gördükleri bankalara taşıyan emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşmasına imza atmak gerekiyor.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 18:32
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