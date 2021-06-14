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Haberler Galeri En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

Emekliler maaşlarına aldıkları zamlar ile çeşitli ödemeler alabiliyor. Promosyon ve bayram ikramiyeleri alan emeklilerin yüzleri gülüyor. Yeni yılda maaşlara uygulanan zamla birlikte diğer ödemelerde de artış yaşandı. Bankaların son dakika güncellediği promosyon ödemeleri emeklileri mutlu ediyor. Yaklaşık 2.000 TL'yi bulan ödemeler olacak. Maaşını uygun gördükleri bankalara taşıyan emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşmasına imza atmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 18:32
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En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

En çok o bankalar veriyor. Promosyon ödemelerinde artış yaşandı Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu. Milyonlarca emekli maaşlarının yanı sıra promosyon ve bayram ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyor. Yıl içinde alınan ödemeler neticesinde vatandaşlar derin nefes alıyor. Emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon ödemeleri bankalara göre farklılık gösterebiliyor. 500-600 ve 750 TL'yi bulan ödemelerin yanında 2.000 TL'ye kadar çıkan bankalarda bulunuyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorgulamayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor.

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.

Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.

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En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.

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En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

BANKALAR NE VERİYOR?

● AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

● FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira..

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En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...

● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira..