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Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayının ortasına doğru geldiğimiz şu günlerde, gözler kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarihe çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mart ayından itibaren ödeneğin üç aylığına uzatıldığını duyurmuştu. Bu sürenin sonlarına gelinirken, sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ve haziran ayı ödemelerinin hangi tarihte yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:14
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