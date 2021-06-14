14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayının ortasına doğru geldiğimiz şu günlerde, gözler kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarihe çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mart ayından itibaren ödeneğin üç aylığına uzatıldığını duyurmuştu. Bu sürenin sonlarına gelinirken, sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ve haziran ayı ödemelerinin hangi tarihte yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:14
  • 1
  • 10
Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında işçilere ve işverenlere yönelik kısa çalışma ödeneği uygulaması başlamıştı. 2021 Mart ayında sona ermesi beklenen söz konusu ödeneğin süresi 3 ay uzatılmıştı. Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde gözler ödeneğin biteceği tarihe çevrildi. Peki, KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin ödeneceği tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki ödemelere bakacak olursak ödemelerin temmuz ayının ilk haftası yatırılması bekleniyor.

  • 3
  • 10
Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."

Buna göre, süre uzatılmazsa Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin temmuz ayının ilk haftası yattıktan sonra sona ermesi bekleniyor.

  • 4
  • 10
Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

  • 5
  • 10
Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.