Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

Son dakika haberi | Temmuz ayında milyonların maaşı değişecek. Asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanların tamamını ilgilendiren yeni bir düzenleme yapılacak. Düzenleme kapsamında 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan 6 milyon emeklinin aylığına zam dışında "refah payı" eklemesi yapılacak. Asgari ücretliye de yüzde 40'a varan oranda bir zam için hesaplama başladı. Yüzde 40 zam yapılması durumunda net asgari ücret 11 bin 908 lirayı bulacak. İşte detaylar...