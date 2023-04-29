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Haberler Galeri Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

Son dakika haberi | Temmuz ayında milyonların maaşı değişecek. Asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanların tamamını ilgilendiren yeni bir düzenleme yapılacak. Düzenleme kapsamında 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan 6 milyon emeklinin aylığına zam dışında "refah payı" eklemesi yapılacak. Asgari ücretliye de yüzde 40'a varan oranda bir zam için hesaplama başladı. Yüzde 40 zam yapılması durumunda net asgari ücret 11 bin 908 lirayı bulacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 06:59
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Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı.

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Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak.

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Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

Bugün itibarıyla emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7.500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.

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Temmuzda milyonlara zam ve refah payı! SSK, Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli ve memurun maaşı değişiyor! Yüzde 40 artış 11.908 TL maaş

ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM
Başkan Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu.