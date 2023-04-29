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Haberler Galeri Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden'de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden'de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

İstanbul genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için 26 Nisan'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası için ekipler sahaya inerek incelemelere başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1.5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 07:01
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Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden’de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

Asrın deprem felaketinin ardından hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden’de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular 26 Nisan'da başladı.

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Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden’de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

İstanbul'da 300 bin konutu kapsayan projeye vatandaştan yoğun ilgi geldi. Başvurular hızla devam ederken, bir yandan da evlerin tespit sürecine geçildi.

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Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden’de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığını duyurdu.

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Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden’de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

250 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
Bakan Kurum, "Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" dedi.