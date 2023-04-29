Riskli binalar için ekipler sahada! Yarısı Bizden ile yüzyılın dönüşümü! Yarısı Bizden'de ödeme şartları nasıl, süreç nasıl ilerliyor?

İstanbul genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için 26 Nisan'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası için ekipler sahaya inerek incelemelere başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1.5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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