Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Tarım Kredi Market, temel gıdadan, kişisel hijyene kadar birçok üründe fiyatları düşürüyor. Peki Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var? İşte Tarım Kredi 28 Nisan-14 Mayıs indirimli ürünler listesi haberimizde...