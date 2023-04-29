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Haberler Galeri Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Tarım Kredi Market, temel gıdadan, kişisel hijyene kadar birçok üründe fiyatları düşürüyor. Peki Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var? İşte Tarım Kredi 28 Nisan-14 Mayıs indirimli ürünler listesi haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2023 15:19
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Tarım Kredi’de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12’li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Tarım Kredi Market indirimleri güncellendi. Yeni kataloğun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında "Tarım Kredi güncel indirim kataloğu ürün listesi", "Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var?" sorusunun cevapları araştırılmaya başlandı. 12'li havlu kağıt 69.95, tiryaki çay 69.90 TL'den başlayan fiyatlarla reyonlarda. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi’de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12’li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Kaşar peynir 99.50 TL

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Tarım Kredi’de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12’li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Tost peyniri 95 TL

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Tarım Kredi’de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12’li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Fındık kreması 29.90 TL

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Tarım Kredi’de BÜYÜK AY SONU indirimi! 28 Nisan-14 Mayıs arası fiyatları düştü! Bakmayan pişman olur! 12’li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...

Şampuan 64.90 TL