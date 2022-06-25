25 Haziran 2022, Cumartesi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni gelişme: Kor tutucu sahada! 144 ton
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 3. ünitesinin ek güvenlik sisteminin ana unsurlarından kor tutucu, santral sahasına ulaştırıldı. Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor.
Giriş Tarihi: 25.06.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 17:12
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