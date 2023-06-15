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Haberler Galeri Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

"Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz için 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için tek bir veri kaldı. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını duyurmuştu. İşte, 5 aylık enflasyon tahminlerine göre zamlı öğretmen, şube müdürü, polis memuru maaşı 2023!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:56
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Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz için 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için tek bir veri kaldı. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını duyurmuştu. İşte, 5 aylık enflasyon tahminlerine göre zamlı öğretmen, şube müdürü, polis memuru maaşı 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti.

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Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

22 BİN TL MAAŞ İÇİN 3'LÜ FORMÜL!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" diyerek müjdeyi duyurmuştu. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

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Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

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Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.