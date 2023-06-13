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Haberler Galeri Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş:10.990 TL!

Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş:10.990 TL!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Adresten ya da mağazadan teslim alabildiğiniz kurbanlıklarda aynı zamanda 10 aya varan taksit imkanları da bulunuyor. Peki kurbanlık market fiyatları ne kadar? İşte tüm detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 13:02
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Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş: 10.990 TL! İşte kemikli kemiksiz kurban hisseleri...

Kurban Bayramı sebebiyle kurban keserek ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, fiyat arayışına başladı. A101, Migros, CarrefourSA gibi marketler vatandaşlara uygun ödeme imkanıyla 1/7 hisse ile kurbanlık sunuyor. Kemikli, kemiksiz gibi seçenekleri bulunan paketlerin detayları ise araştırılıyor. İşte marketlerin kurbanlık fiyat listeleri 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş: 10.990 TL! İşte kemikli kemiksiz kurban hisseleri...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları duyuruldu. İşte marketlerin 2023 kurbanlık fiyatları:

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Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş: 10.990 TL! İşte kemikli kemiksiz kurban hisseleri...

A101

A101 kurbanlık alımlarınızda kullanılacak karta göre taksit seçenekleri bulunuyor. A101 kurbanlık alışverişlerinde peşin fiyatına 10 taksit imkanı sağlanıyor.

Taksit sayıları A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.'nin farklı bankalar ile yaptığı taksit kampanyaları ve anlaşmalarına bağlı farklılık gösteriyor.

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Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş: 10.990 TL! İşte kemikli kemiksiz kurban hisseleri...

Kurbanlık A101 tarafından hazırlanan kampanya kapsamında yer alan A101 kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kurbanlık Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg 6.590 lira

Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et 8.590 lira

Kurbanlık Bağış Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg (Ziçev'e Bağış) 6.590 lira

Kurbanlık Bağış Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et (Ziçev'e Bağış) 8.590 lira

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Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş: 10.990 TL! İşte kemikli kemiksiz kurban hisseleri...

MİGROS

İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta sloganıyla hazırlanan kampanya kapsamında yer alan Migros kurbanlık fiyatları:

Koç Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg: 5.990 lira

Koç Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg (Bağış Kurbanı): 4.990 lira

Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse: 11.990 lira

Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse (Bağış Kurbanı): 10.990 lira

Koç Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg: 6.990 lira

Koç Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg (Bağış Kurbanı): 5.990 lira