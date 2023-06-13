Kurbanlık Market Fiyatları 2023 | A101, Migros, CarrefourSA tek tek listeledi! Koç:5.990, Büyükbaş:10.990 TL!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Adresten ya da mağazadan teslim alabildiğiniz kurbanlıklarda aynı zamanda 10 aya varan taksit imkanları da bulunuyor. Peki kurbanlık market fiyatları ne kadar? İşte tüm detayları...