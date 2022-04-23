Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine enflasyon zammı yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında işçileri mutlu edecek müjdenin verilecğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 2022 Temmuz zammına çevrildi. Peki, işçiye, emekli ve memurlara ek iyileştirme nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.04.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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