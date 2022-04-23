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Haberler Galeri Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine enflasyon zammı yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında işçileri mutlu edecek müjdenin verilecğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 2022 Temmuz zammına çevrildi. Peki, işçiye, emekli ve memurlara ek iyileştirme nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 10:42
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Temmuz’da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

Temmuz'da ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere 2022 Temmuz'da ek zam geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek iyileştirme ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, işçiye, emekli ve memurlara ek iyileştirme nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz’da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

İŞÇİYE MÜJDE!

Çalışma Bakanı Bilgin, "Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz." dedi...

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Temmuz’da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

ÇALIŞANLAR KORUNACAK

Asgari ücreti de Aralık'ta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Temmuz’da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

Ocak'ta mevcut zamlara ilave iyileştirmeler hayata geçirilmişti.

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Temmuz’da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselirken, memurlara ve memur emeklilerinin zammı da 2.5 puanlık ilave artışla yüzde 30.95'e çıkarılmıştı.