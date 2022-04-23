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Haberler Galeri Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından mayıs ayında geçerli olacak kira zammı da belli olacak. Önümüzdeki ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalamak için kira artış oranını araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2022 17:21
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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Enflasyon oranı ile birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belli olacak. Mayıs'ta sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yasal olarak kiralara ne kadar zam yapılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayın enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe günü açıklancak. Mayıs ayı kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.