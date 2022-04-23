HaberlerGaleriMayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından mayıs ayında geçerli olacak kira zammı da belli olacak. Önümüzdeki ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalamak için kira artış oranını araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir? İşte cevaplar...