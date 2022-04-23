Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Enflasyon oranı ile birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belli olacak. Mayıs'ta sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yasal olarak kiralara ne kadar zam yapılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...