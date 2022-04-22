HaberlerGaleri2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...
2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...
Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. Emekliye yeni zamda 2000 tarihinden önce emekli olanlar ile ilgili dikkat çeken bir detay var. Emeklinin merakla beklediği maaş hesaplamasını haberimizde derledik. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?