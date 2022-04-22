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Haberler Galeri 2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. Emekliye yeni zamda 2000 tarihinden önce emekli olanlar ile ilgili dikkat çeken bir detay var. Emeklinin merakla beklediği maaş hesaplamasını haberimizde derledik. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 19:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 19:51
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2000’den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

18,5 milyon kişi bekliyordu. Emekliye yeni zam belli oldu. 2000 tarihinden önce emekli olanlar için dikkat etmesi gereken bir detay bulunuyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için enflasyon oranları açıklanıyor. Açıklamaların gelmesinin ardından hesaplamalar sürekli olarak güncelleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Peki, emekli maaş zammı belli oldu mu? Temmuz emekli maaş zammı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000’den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak.

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2000’den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

MEMUR EMEKLİLERİ VE MEMURLAR YÜZDE 34,12

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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2000’den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mart enflasyonuna göre üç aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

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2000’den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı.