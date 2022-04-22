2000’den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...

18,5 milyon kişi bekliyordu. Emekliye yeni zam belli oldu. 2000 tarihinden önce emekli olanlar için dikkat etmesi gereken bir detay bulunuyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için enflasyon oranları açıklanıyor. Açıklamaların gelmesinin ardından hesaplamalar sürekli olarak güncelleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Peki, emekli maaş zammı belli oldu mu? Temmuz emekli maaş zammı açıklandı mı?