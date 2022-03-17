17 Mart 2022, Perşembe
İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...
İkinci el araba alacakların yakından takip ettiği en çok satılan modeller listesi belli oldu. Şubat ayında en çok satılan listenin açıklanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay 2. el online binek araç pazarında toplam 92 bin 132 araç satışı yapıldı. Hafif ticaride Doblo ilk sırada yer alırken, en yavaş Mercedes-Benz satıldı. Binekte ise Clio ilk sırayı korudu. İşte en çok satılan ikinci el araba markaları...
Giriş Tarihi: 17.03.2022 13:18
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12