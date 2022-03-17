İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

En çok satlan ikinci el araba markaları belli oldu. Otomobil sahibi olmak isteyenler en çok satılan ikinci el arabaları takip ediyor. Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar duyuruldu. Model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi. İşte en çok satılan ikinci el araba markaları...