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İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

İkinci el araba alacakların yakından takip ettiği en çok satılan modeller listesi belli oldu. Şubat ayında en çok satılan listenin açıklanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay 2. el online binek araç pazarında toplam 92 bin 132 araç satışı yapıldı. Hafif ticaride Doblo ilk sırada yer alırken, en yavaş Mercedes-Benz satıldı. Binekte ise Clio ilk sırayı korudu. İşte en çok satılan ikinci el araba markaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022 13:18
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İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

En çok satlan ikinci el araba markaları belli oldu. Otomobil sahibi olmak isteyenler en çok satılan ikinci el arabaları takip ediyor. Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar duyuruldu. Model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi. İşte en çok satılan ikinci el araba markaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

EN ÇOK SATILAN 2. EL ARAÇLAR HANGİLERİ?

İşte 2022 Şubat ayında sırasıyla en çok satılan araba markaları:

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İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

1- Volkswagen

Satış: 15 bin 416

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İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

2- Renault

Satış: 14 bin 847

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İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...

3- Fiat

Satış: 13 bin 866