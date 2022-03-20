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Haberler Galeri SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

SON DAKİKA! Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bayram ikramiyesi dönemi geliyor. Bununla beraber milyonlarca emekli 2022 yılında verilecek bayram ikramiyesi için araştırmalarını sıklaştırdı. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:18
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SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

Emekli bayram ikramiyesi 2022 dönemi yaklaşırken, zam beklentileri de arttı. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.

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SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

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SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

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SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

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SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.