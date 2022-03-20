SON DAKİKA! 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi için 4 formül

SON DAKİKA! Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bayram ikramiyesi dönemi geliyor. Bununla beraber milyonlarca emekli 2022 yılında verilecek bayram ikramiyesi için araştırmalarını sıklaştırdı. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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