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Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikramiyelerin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zammın ardından gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileriin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinde 3 formül ön plana çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 13:04
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Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek. Ek gelir olarak emeklilerin cebini rahatlatan bayram ikramiyesinde artış beklentisi sürüyor. Bin liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiye de bir artış daha yapılması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs'a denk geliyor. Bilindiği üzere ikramiyeler bayramdan önce veriliyor. Kesin tarih henüz açıklanmasa da, ikramiyelerin nisan ayının ortasında yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Hemen şu belirtelim ki, kesin olarak ikramiyenin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak 2022 Ocak zammının ardından emekli ikramiyesi için de bazı formüller ön plana çıktı.

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Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

1'NCİ FORMÜL

2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül bekleniyor.

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Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Sene sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.