Ek gelirde artış! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikramiyelerin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zammın ardından gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileriin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinde 3 formül ön plana çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.03.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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