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Haberler Galeri SGK'dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

SGK'dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vefat eden sigortalının geride kalan yakınlarına önemli destek ödemeleri sunuyor. Sosyal güvencesi olan da olmayan da sunulan imkandan yararlanabilecek. SGK bu doğrultuda sigortalının vefatının ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tanıdı. Yaplan düzenleme sonrasında SGK'dan dul ve yetim maaşı alanlarda bu haktan yararlanabilecek. İşte, SGK tarafından sunulan imkanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022 19:26
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SGK’dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

SGK'dan son dakika duyuru. Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir. 1 Ekim 2008 öncesi ise... SGK tarafından yapılan düzenleme sonrasında dul ve yetim maaşı alanlarda çift maaş uygulamasından yararlanabilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'dan emekli maaşı alanlara çifte maaş müjdesi verildi. Sunulan imkandan yararlanmak için müracatların yerine getirilmesi gerekiyor. Talebin onay görmesi halinde ödemeler hesaplara yatıyor. İşte, SGK çift maaş alma detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

VEFATTA PRİM ÖDEME GÜNÜ

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor. Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur'lu sigortalı eşin Ekim 2008'den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008'den sonra vefat eden sigortalının SSK'lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Bağkur'lu sigortalının Ekim 2008'den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor.

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SGK’dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

HEPSİ DE FARKLI STATÜ OLMALI

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği. Diğeri de sigorta statüleri yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı'na mı tabi olup olmadıkları. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. Dikkat edilirse burada maaşlar 'üç farklı sigorta sistemine göre' bağlanıyor.

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SGK’dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

TARİHLER BELİRLEYİCİ OLUYOR

Kadınlara, anne ve babanın vefat tarihlerine ve bağlı oldukları sigorta türüne göre de aylık bağlanıyor. Burada üç önemli tarih var:

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SGK’dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...

VEFATLARDAN BİRİ 1 EKİM 2008 ÖNCESİ İSE;

İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkur'lu ise yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.