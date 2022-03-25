25 Mart 2022, Cuma
SGK'dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vefat eden sigortalının geride kalan yakınlarına önemli destek ödemeleri sunuyor. Sosyal güvencesi olan da olmayan da sunulan imkandan yararlanabilecek. SGK bu doğrultuda sigortalının vefatının ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tanıdı. Yaplan düzenleme sonrasında SGK'dan dul ve yetim maaşı alanlarda bu haktan yararlanabilecek. İşte, SGK tarafından sunulan imkanın detayları...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 19:26
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