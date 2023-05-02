TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli temmuz zammını bekliyor. 3 Mayıs'ta açıklanacak olan 4. enflasyon verisiyle birlikte maaşlar şekillenecek. 6 aylık enflasyon oranına göre yılda 2 kez zamlanan maaşlara bu sefer refah artışı da eklenecek. Refah payı 7500, 10 bin ve 15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Peki temmuz zam oranı belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? İşte artışlarda refah payı katkısı dahil gerçekleşecek maaş zammı oranları...