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Haberler Galeri TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli temmuz zammını bekliyor. 3 Mayıs'ta açıklanacak olan 4. enflasyon verisiyle birlikte maaşlar şekillenecek. 6 aylık enflasyon oranına göre yılda 2 kez zamlanan maaşlara bu sefer refah artışı da eklenecek. Refah payı 7500, 10 bin ve 15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Peki temmuz zam oranı belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? İşte artışlarda refah payı katkısı dahil gerçekleşecek maaş zammı oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:42
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TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

Gözler 3 Mayıs'ta açıklanacak olan temmuz zamlarına çevrildi. Emekli, memur, asgari ücretli TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan enflasyon oranlarına çevrildi. Refah payıyla birlikte daha da artması beklenen maaşlar için detaylar araştırılıyor. Peki temmuz zam oranı belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? İşte ara zam ile ilgili tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına enflasyon rakamları da 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

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TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

MAAŞLARA %21.43+REFAH PAYI ARTIŞI

Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından özel sektörde de maaşların yükseltilmesi bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. Buna göre emeklilerin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olurken, refah bayıyla birlikte zam oranın yüzde 30-35'e çıkması bekleniyor.

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TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

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TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...

Emekli aylığına yapılacak zammına eklenecek refah payı kaç puan olacak?

Milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında yüzde 30 zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi.