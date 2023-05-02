Doğal gaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğal gaz faturası gelecek mi?

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.