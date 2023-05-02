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Doğal gaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğal gaz faturası gelecek mi?
Ücretsiz doğal gaz müjdesiyle birlikte vatandaşlar hangi tarihler aralığında bedava olacağını araştırmaya başladı. Yüzde 25 indirimli ve ücretsiz doğal gaz ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında "Doğal gaz hangi ay ücretsiz?", "Doğal gaz hangi tarihler arasında bedava kullanılacak?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...