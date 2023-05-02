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Haberler Galeri Doğal gaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğal gaz faturası gelecek mi?

Doğal gaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğal gaz faturası gelecek mi?

Ücretsiz doğal gaz müjdesiyle birlikte vatandaşlar hangi tarihler aralığında bedava olacağını araştırmaya başladı. Yüzde 25 indirimli ve ücretsiz doğal gaz ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında "Doğal gaz hangi ay ücretsiz?", "Doğal gaz hangi tarihler arasında bedava kullanılacak?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 12:06
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Doğalgaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi?

Ücretsiz doğal gaz müjdesiyle birlikte vatandaşlar hangi tarihler aralığında bedava olacağını araştırmaya başladı. Yüzde 25 indirimli ve ücretsiz doğal gaz ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında "Doğal gaz hangi ay ücretsiz?", "Doğal gaz hangi tarihler arasında bedava kullanılacak?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN?

Konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak.

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Doğalgaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi?

Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.

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Doğalgaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi?

Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak.

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Doğalgaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi?

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.