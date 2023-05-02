02 Mayıs 2023, Salı
Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
Aile destek ödemeleri mayıs ayının kaçında yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Temmuz 2023'e kadar yatmaya devam edecek olan destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler şartlarını araştırıyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:55
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