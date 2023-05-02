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Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Aile destek ödemeleri mayıs ayının kaçında yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Temmuz 2023'e kadar yatmaya devam edecek olan destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler şartlarını araştırıyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:55
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Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programı ödemeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına kadar sürecek olan destek ödemelerine ilişkin başvuru şartları merak ediliyor. Aile destek ödemesi almaya hak kazananlar ise mayın ayının kaçında para alacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

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