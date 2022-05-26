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Haberler Galeri Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli derken her kesimi ilgilendiren temmuz zammında son viraja girildi. Şu ana kadar memur ve memur emeklisine yüzde 40.5 zam ortaya çıkarken, yaşlıdan engelliye, yakınına bakandan hasta ve çocuklara kadar milyonların gelirine yansıyacak maaş artışı gündemdeki yerini koruyor. 2022 Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, engelli aylığı, hasta deteği ne kadar artacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:37
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Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Kesin rakamlar için son iki veri kalırken, şu ana kadar çıkan rakamlarla yeni aylıklar tek tek hesaplandı. Memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli yakını aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, hasta desteği, çocuk desteği, kıdem tazminatı gibi ödemelerde ne kadar artış olacağı merakla araştırılıyor. Peki, 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak? İşte son rakamlara göre yeni aylıklar...

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Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA ÇİFTE BAYRAM

9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'nın bir hafta öncesinde yeni aylıklar belirlenecek. Memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi temmuz zammı ile çifte bayram yaşayacak.

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Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

2022 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022'nin ilk 4 aylık enflasyon verisine göre yüzde 31.21 zam oranı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre ise zam oranı yüzde 33.5 fark ile yüzde 40.5'i bulacak. Takvim'de yer alan habere göre, bu oran göz önünde bulundurulduğunda kazançlar da şöyle değişecek:

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Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI 2022 TEMMUZ ZAMMI

Hem maaşlar hem aile yardımı artacak.

Aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 9 bin 32 liraya yükselecek.

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Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI 2022 TEMMUZ ZAMMI

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 27 liraya ulaşacak.