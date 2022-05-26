Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli derken her kesimi ilgilendiren temmuz zammında son viraja girildi. Şu ana kadar memur ve memur emeklisine yüzde 40.5 zam ortaya çıkarken, yaşlıdan engelliye, yakınına bakandan hasta ve çocuklara kadar milyonların gelirine yansıyacak maaş artışı gündemdeki yerini koruyor. 2022 Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, engelli aylığı, hasta deteği ne kadar artacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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