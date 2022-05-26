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Haberler Galeri 3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu düzenlemede çalışmalarını tamamladı. Kamuda görev alan milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artışa neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirilen düzenleme için gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:28
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3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, yeni düzenleme ile ek göstergelerin 3600'e çıkarılması hedefleniyor. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı. Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3600 ek gösterge çalışmasında son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Düzenleme bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Yeni düzenlemenin detayları, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Ardından da Meclis süreci başlayacak.

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3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL YANSIYACAK?

Hemşire, avukat, öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ele alındığı çalışmayla belirlenen yeni ek göstergeler memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.

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3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Takvim'in haberine göre, 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

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3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek.

Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak.

30 yıl hizmeti olan öğretmen ve avukatlara 5 bin 627 lira yerine 6 bin 681 lira emekli aylığı ödenecek.