3600 ek gösterge her an açıklanabilir! %25 zam geliyor! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu düzenlemede çalışmalarını tamamladı. Kamuda görev alan milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artışa neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirilen düzenleme için gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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