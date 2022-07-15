Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.