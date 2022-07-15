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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı ödemeleri başlıyor. Zamlı maaşların ödeneceği tarihi merak eden emekliler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci altı ayında geçerli olacak yeni maaşların ilk ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? İşte 2022 Temmuz zammı ödeme günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 12:59
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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

Emekli maaşı Temmuz zammı ödeme günleri belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 Temmuz zammı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. En düşük emekli maaşlarına ve ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

İşte ödeme günleri:

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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.