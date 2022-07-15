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Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı ödemeleri başlıyor. Zamlı maaşların ödeneceği tarihi merak eden emekliler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci altı ayında geçerli olacak yeni maaşların ilk ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? İşte 2022 Temmuz zammı ödeme günleri...