Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselişe geçen Brent petrol, dün 100,55 dolara kadar yükselmişti. Bugün 99,92 dolardan açılan Brent petrol fiyatında yaşanan değişimlerle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, 16 Temmuz'da benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...