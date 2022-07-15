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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselişe geçen Brent petrol, dün 100,55 dolara kadar yükselmişti. Bugün 99,92 dolardan açılan Brent petrol fiyatında yaşanan değişimlerle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, 16 Temmuz'da benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 16:52
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Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin mazot ve LPG’ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişiklik görülüyor. Geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesini gören Brent petrol, yeniden 100 doların üstünü test ettikten sonra bugün 99,92 dolardan güne başladı. Peki, petrolde yaşanan son gelişmelerle benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin mazot ve LPG’ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA ZAM/İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda fiyatların 30 liraya kadar çıkmasının ardından son iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. Ayrıca benzin grubunda ise 1 lira 54 kuruş indirim uygulandı. Otogaz fiyatlarında ise iki gün önce 30 kuruş zam yapıldı. 16 Temmuz Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG'de fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin mazot ve LPG’ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

15 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 23.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin mazot ve LPG’ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

15 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 23.78 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin mazot ve LPG’ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

15 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 23.78 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL