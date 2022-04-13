Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memurların heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl 6 aylık enflasyon verisine göre zam alan emekli ve memurlar için zam ipuçları gelmeye devam ediyor. Yılın ilk üç aylık enflasyo oranının açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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