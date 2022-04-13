13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memurların heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl 6 aylık enflasyon verisine göre zam alan emekli ve memurlar için zam ipuçları gelmeye devam ediyor. Yılın ilk üç aylık enflasyo oranının açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:30
  • 1
  • 10
Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. İlk üç aylık enflasyon oranı belli oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon belirlendi. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLENDİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 oldu. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla kesin oran belli olacak.

  • 3
  • 10
Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu.

  • 4
  • 10
Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde
7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

  • 5
  • 10
Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti.