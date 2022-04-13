İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

Kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram öncesi kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Bu yılın il 13 günlük tediye ödemeleri 28 Ocak'ta yatırılmıştı. Dört taksit şeklinde ödenen tediyelerin ikinci taksit ödemesi için tarih belli oldu. Bayram için geri sayım başlarken, kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 13 günlük ikramiye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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