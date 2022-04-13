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İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

Kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram öncesi kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Bu yılın il 13 günlük tediye ödemeleri 28 Ocak'ta yatırılmıştı. Dört taksit şeklinde ödenen tediyelerin ikinci taksit ödemesi için tarih belli oldu. Bayram için geri sayım başlarken, kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 13 günlük ikramiye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 11:04
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İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

Kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman? Bayram öncesi yüz binlerce işçiye müjdeli haber geldi. Her yıl 52 günlük tediye ödemeleri, 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak veriliyor. 2022'nin ikinci ikramiye tarihi belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, 13 günlük ikramiye ödemeleri ne zaman? Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

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İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

2022 2. TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılının ilk ikramiyesi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. İkinci taksit ikramiye ödemeleri ise 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.

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İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

KİM NE KADAR ALACAK?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

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İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılıyor.