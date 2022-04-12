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Haberler Galeri 300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

Çocuklu ailelere müjdeli haber geldi. Devlet tarafından çocuk sahibi olanlara başvuru yapmaları halinde ödeme yapılıyor. Nakit olarak verilen paralar 300-400-600 TL arasında değişen ödemeler alıyor. Başvuruları kabul edilenlere paralar başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılıyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, çocuk parası yardımı nereden, nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022 21:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 21:51
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300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

600 TL'ye kadar para yardımı hemen veriliyor. 1-2-3 çocuklu aileler internet üzerinden başvuruyor. 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabiliyor. 1-2-3 çocuklu ailelere para desteği sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güzel haber geldi. Devlet tarafından sağlanan çocuk yardımı ödemesinden yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. İşte, çocuk yardımı almak için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok sosyal yardım yapılıyor. Bu yardımlardan bir tanesi de Çocuk parası. 1-2-3 çocuklu ailelere ödeme yapılıyor. Ödenen miktarın çocuk miktarına göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim.

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300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN ÖDEME

Çocuk parası doğum yapan tüm ailelere ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabilir. Bu yardımdan, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabilir.

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300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

ÇOCUK BAŞINA ÖDEME YAPILIYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den başvuru imkanı var.

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300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; k ilk çocuk için 300 lira, k ikinci çocuk için 400 lira ve k üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.