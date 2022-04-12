300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...

Çocuklu ailelere müjdeli haber geldi. Devlet tarafından çocuk sahibi olanlara başvuru yapmaları halinde ödeme yapılıyor. Nakit olarak verilen paralar 300-400-600 TL arasında değişen ödemeler alıyor. Başvuruları kabul edilenlere paralar başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılıyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, çocuk parası yardımı nereden, nasıl alınır?