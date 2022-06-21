HaberlerGaleriTemmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) var | İşte hazırlanan tasarının detayları
Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) var | İşte hazırlanan tasarının detayları
Sözleşmeli ve memurlara yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için 3600 ek gösterge tasarısında sona gelindi. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Öte yandan temmuz ayı ile birlikte sözleşmeliye kadro hakları ile EYT düzenlemesi için alternatifli taslaklarla çalışma başlıyor. Peki hazırlanan tasarılarda neler var? EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? İşte haberin detayları...