Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı için büyük önem arz eden 3600 ek göstergede mutlu sona ulaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ek göstergede beklentilerin üzerinde olan en geniş kapsamlı tasarıya onay verdi. Artık ücretlilerin, emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı sonrası; sözleşmeli memurlar ve EYT düzenlemesi için yapılacak çalışma öncelikli gündem oluyor.

