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Haberler Galeri Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Sözleşmeli ve memurlara yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için 3600 ek gösterge tasarısında sona gelindi. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Öte yandan temmuz ayı ile birlikte sözleşmeliye kadro hakları ile EYT düzenlemesi için alternatifli taslaklarla çalışma başlıyor. Peki hazırlanan tasarılarda neler var? EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.06.2022 13:42
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Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı için büyük önem arz eden 3600 ek göstergede mutlu sona ulaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ek göstergede beklentilerin üzerinde olan en geniş kapsamlı tasarıya onay verdi. Artık ücretlilerin, emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı sonrası; sözleşmeli memurlar ve EYT düzenlemesi için yapılacak çalışma öncelikli gündem oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarla milyonları ilgilendiren asgari ücret, 3600 ek gösterge başta olmak üzere; sosyal ve mali sorunlar bir bir çözüme kavuşturuluyor.

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Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Aralık ayında asgari ücretten verginin kaldırılması sonrasında Ocak ayında emeklilere ve memurlara ek artışlar Meclis'ten geçti ve hak sahiplerine ödemeleri yapıldı.

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Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar var | İşte hazırlanan tasarının detayları

Ardından 3600 ek gösterge artışıyla ilgili görüşmeler başlatılarak geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Ek gösterge tasarısı hazırlanarak Meclis'e gönderildi.

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Temmuz zammı müjdesi! Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar var | İşte hazırlanan tasarının detayları

3600 EK GÖSTERGE 15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

3600 ek gösterge düzenlemesi olarak bilinen tasarı yasalaştıktan sonra 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. Böylece 5,3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artırılırken emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde zam yapıldı.