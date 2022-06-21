21 Haziran 2022, Salı
Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Memur ve emeklinin yanı sıra milyonlarca kişinin yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Bu verinin açıklanması ile birlikte 2022'nin ilk altı aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Böylelikle temmuz zammı için kesin oran belirlenecek. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:18
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15