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Haberler Galeri Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurların maaş zamları belli oldu. Zamlı maaşlar 8 Temmuz'da hesaplara yatarken, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın geride kalmasının ardından maaş farkları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2022 13:25
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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz zammı sonrasında memurlara 41,69, emeklilere ise 42,35 oranında zam yapıldı. Bayram öncesi emekliler zamlı maaşlarına kavuşurken, maaş farkları için gelecek tarih açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Ödemeler tahsin numarasının son hanesine göre yapılacak.

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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:

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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

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Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,