Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...

Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurların maaş zamları belli oldu. Zamlı maaşlar 8 Temmuz'da hesaplara yatarken, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın geride kalmasının ardından maaş farkları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...