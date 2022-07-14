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Haberler Galeri %41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

Asgari ücretli ve yüksek maaş alan herkesi ilgilendiren rakamlar son dakika duyuruldu. Yapılan hesaplamalar sonrasında yeni kıdem tazminatı ortaya çıktı. Bilindiği üzere kıdem tazminatı için Ocak ve Temmuz ayında yapılan artışlar ile değişim gerçekleşiyor. Kıdem tazminatı üst sınırı yüzde 41.69 yükseldi. Her sene ocak-temmuz döneminde belirlenen çalışanların alacağı kıdem tazminatının üst sınırı, bu yıl yüzde 41.69 artarak 15 bin 371 lira oldu. Konu hakkında detayları örnekler ile haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı için noktası virgülüne hesaplamalar...

Giriş Tarihi: 14.07.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 16:37
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%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı da değişime uğradı. Kıdem tazminatı Ocak ve Temmuz ayında açıklanan zam oranları ile değişiyor. Kıdem tazminatının tavanı yüzde 41.69 artarak 15.371 lira oldu. 2022'nin ocak-haziran döneminde ise tazminat tavanı 10.848 lira olarak uygulanıyordu. Kıdem tazminatı hesaplaması için güncel detayları haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı yeni rakam...

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%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

Kıdem tazminatının tavanı yüzde 41.69 artarak 15.371 lira oldu. Çalışanların alacakları kıdem tazminatının tavanı, yani üst sınırı, her yılın ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Sosyal Haklar Genelgesi ile belirleniyor.

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%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

2022 yılının temmuz-aralık için belirlenen kıdem tazminatı tavanı da 15.371,40 lira olarak açıklandı. 2022'nin ocak-haziran döneminde ise tazminat tavanı 10.848 lira olarak uygulanıyordu.

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%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

Böylece tazminat tavanı 2022 ikinci yarısında yüzde 41.69 artırılmış oldu. Yeni tazminata göre, işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken, işveren tavan ücreti olan 15.371 lira üzerinden hesaplayacak.

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%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

BİR YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre: Öncelikle, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.