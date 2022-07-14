%41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...

Asgari ücretli ve yüksek maaş alan herkesi ilgilendiren rakamlar son dakika duyuruldu. Yapılan hesaplamalar sonrasında yeni kıdem tazminatı ortaya çıktı. Bilindiği üzere kıdem tazminatı için Ocak ve Temmuz ayında yapılan artışlar ile değişim gerçekleşiyor. Kıdem tazminatı üst sınırı yüzde 41.69 yükseldi. Her sene ocak-temmuz döneminde belirlenen çalışanların alacağı kıdem tazminatının üst sınırı, bu yıl yüzde 41.69 artarak 15 bin 371 lira oldu. Konu hakkında detayları örnekler ile haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı için noktası virgülüne hesaplamalar...