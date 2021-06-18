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Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre yeni maaşlarını öğrenecek emekliler, heyecan içinde maaş zammını beklemeye başladı. 5 aylık enflasyona göre emeklilere 6.39 zam çıktı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni maaş tablosuna çevrildi. Emekli maaşları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı kaç TL? İşte son gelişmeeler...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:30
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Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği maaş zammı için geri sayım başladı. Enflasyon verisine göre belli olacak emekli maaşı için tablo netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıktı. Milyonlarca emekli önümüzdeki ay zam oranlarını öğrenip ay içinde yeni maaşlarını cebine koyacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak-Mayıs enflasyonu ise yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Geriye 1 veri kaldı.

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Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Esnaf emeklisine en az 2 bin 175, 2000'den önce emekli olan SSK'lıya da 2 bin 574 lira aylık göründü. Gözler Haziran enflasyonunda.

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Emeklilerin zamlı maaşları aynı ay içerisinde hesaplara yatırılacak.

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Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre de ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 7.66 olacak. 5 aylık enflasyona göre ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 175 liraya, tarım emeklilerinde bin 662 liradan bin 768 liraya çıkacak.

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Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 574 liraya yükselecek.

Yüzde 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.