Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre yeni maaşlarını öğrenecek emekliler, heyecan içinde maaş zammını beklemeye başladı. 5 aylık enflasyona göre emeklilere 6.39 zam çıktı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni maaş tablosuna çevrildi. Emekli maaşları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı kaç TL? İşte son gelişmeeler...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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