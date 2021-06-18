İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş kaç TL olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı. Binlerce işçinin maaşını etkileyecek zam oranı kısa süre içerisinde belli olacak. Maaş zammı için talep hazırlığını tamamlayan konfederasyonlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini iletti. İşte, 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...