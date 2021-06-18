18 Haziran 2021, Cuma
ANA SAYFA
İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...
2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron ve kamu işçisinin uzun süredir beklediği maaş zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammı için konfederasyonlar teklifini sundu. İşçilerin maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda ortaya çıkacak. Sonrasında binlerce işçi maaşlı zammına kavuşacak. İşte, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammı için konfederasyonlar teklifini sundu...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 19:29
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10