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İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron ve kamu işçisinin uzun süredir beklediği maaş zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammı için konfederasyonlar teklifini sundu. İşçilerin maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda ortaya çıkacak. Sonrasında binlerce işçi maaşlı zammına kavuşacak. İşte, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammı için konfederasyonlar teklifini sundu...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 19:29
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İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş kaç TL olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı. Binlerce işçinin maaşını etkileyecek zam oranı kısa süre içerisinde belli olacak. Maaş zammı için talep hazırlığını tamamlayan konfederasyonlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini iletti. İşte, 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

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İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA SUNULDU

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

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İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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İşçi maaş zammı için kritik tarih: 2021 Taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? TİS ile en düşük maaş...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.