Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

Emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak yeni aylıkları belli oluyor. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verisi sonrası emeklilere yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Zam için geri saıym başlarken, şimdiden yeni aylıkların ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...