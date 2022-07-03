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Haberler Galeri Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

Emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak yeni aylıkları belli oluyor. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verisi sonrası emeklilere yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Zam için geri saıym başlarken, şimdiden yeni aylıkların ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 17:12
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Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmız zammı için geri sayım başlarken, emekli maaşlarının ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Yeni aylıklarına kavuşacak olan emekliler, Temmuz'da enflasyon zammı, bayram ikramiyesi ile çifte bayram yaşacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Meclis'te bulunan torba yasa ile 2.500 TL olan en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseltildi. Buna göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin 500 lira olacak.

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Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

SSK (2000 öncesi): Mevcut 3.292 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 4.466 liraya, yüzde 40.75 oran ile 4.634 liraya çıkacak.

SSK (2000 sonrası): Mevcut 2.041 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 2.768 liraya, yüzde 40.75 oran ile 2.873 liraya çıkacak.

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Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?

Bağ-Kur esnaf: Mevcut 2.948 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 3.999 liraya, yüzde 40.75 oran ile 4.150 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım: Mevcut 2.343 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 3.178 liraya, yüzde 40.75 oran ile 3.298 liraya çıkacak.