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Haberler Galeri Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası milyonların gelirinde artış yaşandı. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödemelerde de artış yaşandı. İşsizlik maaşı, GSS primleri, kıdem tazminatı ve stajyer maaşına kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Bu gelişmelerin ardından yeni aylıkların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:56
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Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

Asgari ücret ara zam ile 2022'nin ikinci 6 ayında brüt 6.471 lira, net 5.500 lira olarak belirlendi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı sonrası birçok ödemelerde de artış yaşandı. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası diğer kalemde yapılan değişiklikler merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

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Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseği ise 5 bin 176 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

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Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

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Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

GSS PRİMLERİ NE KADAR?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 194 lira 13 kuruşun ödenmesi gerekecek.