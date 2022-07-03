Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?

Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası milyonların gelirinde artış yaşandı. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödemelerde de artış yaşandı. İşsizlik maaşı, GSS primleri, kıdem tazminatı ve stajyer maaşına kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Bu gelişmelerin ardından yeni aylıkların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.07.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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