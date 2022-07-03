Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri içtikleri sigaraların güncel fiyat listesini merak ediyor. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...