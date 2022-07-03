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Haberler Galeri Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına zam gelmesinin ardından diğer markaların da zamlanacağı iddiaları sosyal medyada ortaya atıldı. Tütün tiryakileri kullandıkları sigara markalarının yeni fiyatlarını merak ediyor. Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigaraların güncel fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 18:33
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Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri içtikleri sigaraların güncel fiyat listesini merak ediyor. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Sigara fiyatları için son gelen rakamlar şöyle;

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Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

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Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

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Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL