Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli ve memurların 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak zamlı maaşları belirlendi. Memurlar zamlı maaşlarına bayram öncesi kavuşurken, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceği tarih merak edilmeye başlandı. Temmuz zammı ile 2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 3 bin 500 liraya çıktı. Peki, 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2022 Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi...