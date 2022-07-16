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Haberler Galeri Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Temmuz enflasyon zammının açıklanmasının ardından yeni maaşlar ortaya çıktı. Emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. Yeni aylıkların ödeneceği tarihleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 10:34
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Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli ve memurların 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak zamlı maaşları belirlendi. Memurlar zamlı maaşlarına bayram öncesi kavuşurken, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceği tarih merak edilmeye başlandı. Temmuz zammı ile 2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 3 bin 500 liraya çıktı. Peki, 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2022 Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

4C EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli memur maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda zamlı maaş farklarının bu ay içerisinde verileceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih duyurulacak. Ödemelerin önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

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Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

İşte ödeme günleri:

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Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir