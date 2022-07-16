16 Temmuz 2022, Cumartesi
Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Temmuz enflasyon zammının açıklanmasının ardından yeni maaşlar ortaya çıktı. Emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. Yeni aylıkların ödeneceği tarihleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 10:34
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