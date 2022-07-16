EYT'liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

Emeklilikte Yaşa Takılan yüz binlerce kişi bu konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ardından EYT'liler için de kolları sıvadı ve geri sayım başladı. Peki yapılacak EYT düzenlemesi nedir? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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