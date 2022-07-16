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EYT'liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

Emeklilikte Yaşa Takılan yüz binlerce kişi bu konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ardından EYT'liler için de kolları sıvadı ve geri sayım başladı. Peki yapılacak EYT düzenlemesi nedir? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 10:06
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EYT’liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu.

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EYT’liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak.

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EYT’liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

5 MODEL İNCELENİYOR
Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak.
3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

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EYT’liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek.

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EYT’liler için geri sayım başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model masada

Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.