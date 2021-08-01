01 Ağustos 2021, Pazar
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Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
13 milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Emekliler yılın ikinci yarısında zamlı maaşlarında yanında, ikramiye ödemeleride hesaplara yattı. Çifte bayram yaşayan milyonlarca vatandaşa Ağustos ayı sonrasında yeni müjdeler gelebilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren görüşmelerde sona gelindi. İşte, SSK Bağ-Kur emekli maaşında artışı için detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 15:19
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