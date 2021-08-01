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Haberler Galeri Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

13 milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Emekliler yılın ikinci yarısında zamlı maaşlarında yanında, ikramiye ödemeleride hesaplara yattı. Çifte bayram yaşayan milyonlarca vatandaşa Ağustos ayı sonrasında yeni müjdeler gelebilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren görüşmelerde sona gelindi. İşte, SSK Bağ-Kur emekli maaşında artışı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 15:19
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Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi... SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir. Seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gibi konular masada yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ile, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlı maaşlarını da emeklilerin hesaplarına yattı. Eğer emeklilerin talepleri hayata geçerse maaşlarda 1.200 TL'den 355 TL'ye kadar artışlar yaşanabilir. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

700 BİNDEN FAZLA KAMU İŞÇİSİ İÇİN SÜREÇ BU HAFTA SONUÇLANABİLİR

Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

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Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

MEMUR ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yarın yapılacak.

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Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

YÜZDE 6 REFAH ARTIŞI TALEBİ GELDİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi.

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Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.