Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...

Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi... SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir. Seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gibi konular masada yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ile, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlı maaşlarını da emeklilerin hesaplarına yattı. Eğer emeklilerin talepleri hayata geçerse maaşlarda 1.200 TL'den 355 TL'ye kadar artışlar yaşanabilir. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...