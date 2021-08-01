01 Ağustos 2021, Pazar
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İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 Ağustos'a sayılı günler kala 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Memur-Sen tarafından seyyanen zam ve yüzdelik dilim talepleri iletildi. Kamu ve taşeron işçileri maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde yeni zam oranları belli olacak. İşte, Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 14:34
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