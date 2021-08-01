İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...

Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelinirken, yeni rakamlarda ortaya atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zam teklifinin ardından gözler yeni maaşlara çevrilmişti. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...