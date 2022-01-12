Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı merak edilen konulardan birisi oldu. Asgari ücrete bu yıl yapılan yüzde 50,5 artış ve 4.2543 lira maaşın etkileri sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni zammın sinyalleri geldi. Enflasyon durumuna göre; Temmuz ayında da yeni bir zam yapılabileceği belirtildi.