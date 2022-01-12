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Haberler Galeri Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söylerken, Temmuz ayında enflasyona bakarak durumun yeniden değerlenebileceğini söyledi. Asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4.253 liraya çıkmış ve işçiler rahat bir nefes almıştı.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:15
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Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı merak edilen konulardan birisi oldu. Asgari ücrete bu yıl yapılan yüzde 50,5 artış ve 4.2543 lira maaşın etkileri sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni zammın sinyalleri geldi. Enflasyon durumuna göre; Temmuz ayında da yeni bir zam yapılabileceği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE 6 AYDA BİR ZAM OLACAK MI?

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında şu ifadelere yer verdi:

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Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Salgın döneminde son derece başarılı bir yönetim sergiledik. Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans kriziyle bozulan dengelerini alt üst etti. Gelişmiş ülkeler 5 katına çıkan enflasyonla yüzleşmek durumunda kaldı. Enflasyon tarihlerinde görülmemiş orana ulaştı.

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Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz.

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Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?

Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz. Sen geriden geliyorsun.