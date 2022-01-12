12 Ocak 2022, Çarşamba
Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?
Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söylerken, Temmuz ayında enflasyona bakarak durumun yeniden değerlenebileceğini söyledi. Asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4.253 liraya çıkmış ve işçiler rahat bir nefes almıştı.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:15
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