İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

İşçiler ve işverenler arasında anlaşma sağlandı! İşçilere yüzde 6567 zam, 400 lira erzak çeki verilecek. Metal işçilerinin 2022 maaş miktarı belli oldu. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27,44 oranında zam yapıldı. Böylelikle, yaklaşık 130 bin işçinin gelecek yılki kazancı belirlenmiş oldu.