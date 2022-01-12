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İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

İşçiler ve işverenler arasında anlaşma sağlandı! İşçilere yüzde 6567 zam, 400 lira erzak çeki verilecek. Metal işçilerinin 2022 maaş miktarı belli oldu. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27,44 oranında zam yapıldı. Böylelikle, yaklaşık 130 bin işçinin gelecek yılki kazancı belirlenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:49
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İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! Özel sektörün en büyük toplu sözleşme görüşmesinde anlaşma kararı çıktı. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yapılan anlaşmaya göre, işçi maaşlarına zam yapıldı. İşçilerin 2022 maaş zam oranında ilk 6 ay için yüzde 27,44 oranında zamma gidildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

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İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

140 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.

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İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

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İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!

30 MADDE İÇİN GÖRÜŞÜLÜYORDU

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmeler yapıldı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi.