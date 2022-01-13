HaberlerGaleriÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar oldu? Tek tek hesaplandı! İşte güncel araç fiyatları
ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar oldu? Tek tek hesaplandı! İşte güncel araç fiyatları
2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahlarında 1.6 motora kadar olan matrah dilimleri 3'ten 5'e çıkarıldı. Böylece otomobil fiyatlarında gerilemeler meydana geldi. Yeni yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte bazı otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşler yaşandı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:55Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:14