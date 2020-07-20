20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

Son dakika... Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneğinde süre 1 ay daha uzatılmıştı. Kısa çalışmadan faydalanan vatandaşlar, temmuz ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağı da gündemde. Peki, Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:34
  • 1
  • 11
Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı? Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Öte yandan kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

TEMMUZ AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

  • 3
  • 11
Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

  • 4
  • 11
Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

  • 5
  • 11
Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?

Teklifte ayrıca, ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve iş veren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.