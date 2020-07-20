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Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor?
Son dakika... Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneğinde süre 1 ay daha uzatılmıştı. Kısa çalışmadan faydalanan vatandaşlar, temmuz ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağı da gündemde. Peki, Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:34
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