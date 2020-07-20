Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı? Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Öte yandan kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...