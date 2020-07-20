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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşlarının ne zaman hesapta olacağını açıkladı. İşte emekli maaşları ve maaş farklarının yatacağı tarihler...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 16:11
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