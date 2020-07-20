Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk 6 aylık enflasyon farkı sonrasında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 5.75'lik zam sonrasında yaklaşık 12,8 milyon emekli vatandaş, maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayı emekli maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...