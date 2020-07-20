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Haberler Galeri Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşlarının ne zaman hesapta olacağını açıkladı. İşte emekli maaşları ve maaş farklarının yatacağı tarihler...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 16:11
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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk 6 aylık enflasyon farkı sonrasında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 5.75'lik zam sonrasında yaklaşık 12,8 milyon emekli vatandaş, maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayı emekli maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ve ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2020?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek Temmuz? 2020 Emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak?

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,