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Haberler Galeri Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Son dakika... Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işsizlik maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. İşsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, işsizlik maaşlarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Bakan Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:09
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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen işsizlik maaşının temmuz ayı ödeme takvimi belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Temmuz ayı ödemelerinin tarihi merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin takvimini açıkladı. Peki, Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi?

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

TEMMUZ AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Temmuz ayı işsizlik maaşı 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Haziran ayı işsizlik maaşı 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde yapılıyor.