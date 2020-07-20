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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bayramdan önce verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!
Son dakika... Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işsizlik maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. İşsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, işsizlik maaşlarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Bakan Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:09
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