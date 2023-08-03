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Haberler Galeri Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem 6 aylık enflasyon oranlarıyla belli oluyor. Ocak 2024 memur ve emekli zammı hesaplamaları için ilk enflasyon rakamları 3 Ağustos sabahı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:04
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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak incelenen rakamlar doğrultusunda memur ve emekli zammı şekilleniyor. Temmuz enflasyon oranı 2023 ile 2024 ocak zammı için ilk hesaplamalar yapılacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.