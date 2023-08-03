Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem 6 aylık enflasyon oranlarıyla belli oluyor. Ocak 2024 memur ve emekli zammı hesaplamaları için ilk enflasyon rakamları 3 Ağustos sabahı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?