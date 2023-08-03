EYT'siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Emeklilik sisteminde atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. Meclis'in açılmasının hemen ardından düzenlemeler için yeni adımların atılması bekleniyor. Böylelilikle prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için çalışmalara başlandığının müjdesini vermişti. Diğer yandan milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeler Ağustos ayının gelmesinin ardından başladı. İşte, emeklilik için yeni adımlar...