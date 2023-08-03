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Haberler Galeri EYT'siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

EYT'siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Emeklilik sisteminde atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. Meclis'in açılmasının hemen ardından düzenlemeler için yeni adımların atılması bekleniyor. Böylelilikle prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için çalışmalara başlandığının müjdesini vermişti. Diğer yandan milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeler Ağustos ayının gelmesinin ardından başladı. İşte, emeklilik için yeni adımlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:46
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EYT’siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilik sistemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği yeni emeklilik reformu için kapsam ve detaylar netleşmeye başladı. Prim eşitlemesi ve yaş şartı için adımların düzenleme kapsamında yer alması bekleniyor. Torba yasa görüşmeleri Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından gündemin ilk maddeleri arasında olması hedefleniyor. İşte, yeni emeklilik reformu için gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AĞUSTOS AYINDA

Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak.

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EYT’siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

EMEKLİLİK SİSTEMİ 2. TORBA YASADA OLACAK

Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.

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EYT’siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.

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EYT’siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.