SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için yeni zam süreci başlıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara uygulanan zam oranları için belirleyici etken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri oluyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, Ocak ayı zam oranları için ilk veri netleşmiş oldu. İşte ilk ipucu sonrasında hesaplanan yeni zamlı emekli maaşları!