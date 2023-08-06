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Haberler Galeri SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta açıkladığı enflasyon verileriyle gelecek yılın Ocak ayı zam oranları için önemli bir referans sağladı. Memur ve SSK, Bağ-Kur emeklileri tarafından heyecanla beklenen bu veri, gelecek yılın maaş artışları hakkında ipucu veriyor. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49 artış gösteren enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 47,83 olarak hesaplandı. İşte yeni maaş hesaplamarı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 15:40
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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için yeni zam süreci başlıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara uygulanan zam oranları için belirleyici etken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri oluyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, Ocak ayı zam oranları için ilk veri netleşmiş oldu. İşte ilk ipucu sonrasında hesaplanan yeni zamlı emekli maaşları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

TEMMUZ ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 oranında bir artış gerçekleştirdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık 47,83, aylık 9,49 oldu.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

TEMMUZ AYINDA 9,49

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 oranında bir artış gerçekleştirdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık 47,83, aylık 9,49 oldu.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

2023 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.