HaberlerGaleriSSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta açıkladığı enflasyon verileriyle gelecek yılın Ocak ayı zam oranları için önemli bir referans sağladı. Memur ve SSK, Bağ-Kur emeklileri tarafından heyecanla beklenen bu veri, gelecek yılın maaş artışları hakkında ipucu veriyor. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49 artış gösteren enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 47,83 olarak hesaplandı. İşte yeni maaş hesaplamarı!