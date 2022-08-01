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Haberler Galeri Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon beklentisi son dakika açıklandı. Ağustos ayına girmemiz ile birlikte gözler 2022 Temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Yılın ikinci altı ayında yapılacak zam oranını belirlemek için ilk rakam olacak olan Temmuz enflasyonu için beklenti anketi sonuçlandı. 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan enflasyon beklentisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 15:18
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Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından açıklanacak 2022 Temmuz ayı enflasyon verisi öncesinde beklenti anketi sonuçlandı. İkinci altı aylık enflasyon verisine göre emekli ve memurların maaşlarında zam yapılacak. Söz konusu zam için ilk veri Temmuz ayı olacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

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Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.