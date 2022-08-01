Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon beklentisi son dakika açıklandı. Ağustos ayına girmemiz ile birlikte gözler 2022 Temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Yılın ikinci altı ayında yapılacak zam oranını belirlemek için ilk rakam olacak olan Temmuz enflasyonu için beklenti anketi sonuçlandı. 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan enflasyon beklentisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.08.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 15:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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