EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT için komisyon kurulurken, emeklilik hesaplamasının nasıl olacağı merak ediliyor. En geç ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT'de bazı formüller ön plana çıkıyor. EYT ile ilgili son gelişmeleri ve masada olan seçenekleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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