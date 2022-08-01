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Haberler Galeri EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT için komisyon kurulurken, emeklilik hesaplamasının nasıl olacağı merak ediliyor. En geç ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT'de bazı formüller ön plana çıkıyor. EYT ile ilgili son gelişmeleri ve masada olan seçenekleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:57
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EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Prim gününü doldurup yaş şartını doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT yasasının çıkacağı tarihi araştırıyor. Hükümetten peş peşe gelen EYT açıklamaları sonrası emeklilik formülünün nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Peki, EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler neler? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT'ye yönelik çalışmalar sürüyor. EYT için yapılacak düzenlemenin en geç 2023 Ocak ayı içerisinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

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EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

EYT İLE EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarda ilk aşamada alternatifli formüller hazırlanacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak. Takvim'de yer alan habere göre, EYT ile ilgili gündeme gelen formüller şöyle:

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EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

KADEMELİ EMEKLİLİK İMKANI

Formüllerden biri, yaş şartının tamamen kaldırılması ya da kademeli olarak düşürülmesini içeriyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülebileceği belirtiliyor. Bu formüle göre, EYT'liler için yaş koşulu aşağı çekilecek.

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EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler

Oluşacak yeni kademeler çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek.