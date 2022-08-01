Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli 2023 Ocak zammına kilitlendi. 2022 Temmuz-Aralık dönemlerinde belirlenecek enflasyon verisinin ardından Ocak zammı için kesin rakam ortaya çıkacak. Yılın ikinci altı aylık döneminin ilk verisi olan Temmuz enflasyon oranı 3 Ağustos'ta açıklanacak. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Böylelikle Ocak zammı için ilk rakamlar konuşulmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...