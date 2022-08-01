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Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli 2023 Ocak zammına kilitlendi. 2022 Temmuz-Aralık dönemlerinde belirlenecek enflasyon verisinin ardından Ocak zammı için kesin rakam ortaya çıkacak. Yılın ikinci altı aylık döneminin ilk verisi olan Temmuz enflasyon oranı 3 Ağustos'ta açıklanacak. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Böylelikle Ocak zammı için ilk rakamlar konuşulmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 15:44
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Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı heyecanla bekleniyor. Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan memur ve emekliler, 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisine göre bir zam daha alacak. Ocak zammı için ilk veri olan Temmuz enflasyonu 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Peki, 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI!

AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Kesin rakamlar, TÜİK tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak .

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Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL
SSK 2000 öncesi 4.687 TL
Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL

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Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre, en düşük memur ve emekli memur maaşları belirlendi. Buna göre,

En düşük emekli memur maaşı: 6.083 TL

En düşük memur maaşı: 9.119 TL oldu

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Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 29.809 TL